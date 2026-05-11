Algérie: Le Premier ministre préside l'ouverture d'une journée d'information sur le renforcement de l'efficacité du guichet unique

ALGER — Le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, a présidé, lundi à Alger, la cérémonie d'ouverture des travaux d'une journée d'information consacrée au renforcement de l'efficacité du guichet unique.

La cérémonie d'ouverture de cette rencontre, organisée par l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), sous le slogan "Le guichet unique : de l'idée à la concrétisation", dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre des réformes structurelles engagées par l'Etat pour améliorer le climat des affaires et renforcer l'efficacité de l'investissement en Algérie, s'est déroulée en présence de hauts responsables de l'Etat, de membres du gouvernement, de représentants d'organisations patronales et d'associations professionnelles et des responsables d'entreprises économiques.

L'organisation de cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des orientations stratégiques du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à faire de l'investissement un levier essentiel de la diversification de l'économie nationale, à travers la modernisation des mécanismes de gestion administrative et la simplification des procédures, afin d'assurer un environnement plus attractif et plus transparent au profit des investisseurs.

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Cette journée d'information a pour objectif de présenter les nouvelles mesures liées à la mise en oeuvre effective du guichet unique de l'investissement, notamment celles portant sur le renforcement des prérogatives des représentants des administrations concernées à son niveau, la clarification de leurs rôles dans l'accompagnement des investisseurs, la prise en charge de leurs dossiers ainsi que la délivrance des autorisations et documents nécessaires à la concrétisation des projets dans des délais réduits et avec une plus grande efficacité, contribuant ainsi à l'amélioration du climat de l'investissement et au soutien du développement économique.