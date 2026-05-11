Sénégal: Cheikh Diarra, une voix emblématique du reportage sportif dans le Nord

Saint-Louis — Figure emblématique du reportage sportif à la Radio Télévision Sénégalaise (RTS), Cheikh Diarra a récemment reçu les honneurs du comité "Allez Casa" et la section locale de l'Association nationale de la presse sportive (ANPS). Cet hommage vient couronner le parcours exceptionnel de cet enseignant à la retraite qui, des années durant, a fait vibrer les auditeurs au rythme du championnat de football à Saint-Louis et Louga

"Nous étions des collaborateurs extérieurs de la RTS. Et nous avons réussi, vraiment, avec la volonté divine, à allier les deux. Et on a fait des résultats quand même pas méconnaissables du tout dans l'enseignement", s'est félicité Cheikh Diarra, aujourd'hui jouissant d'une retraite bien méritée chez lui à Khor Usine, un quartier Bambara de Saint-Louis.

Avec Radio Sénégal, la relation est partie de son statut de correspondant d'une émission "navétane" (championnat populaire) animée à l'époque par feu Ablaye Niang qui avait des touches un peu partout dans les régions, raconte Cheikh Diarra.

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Il couvrait d'abord la région du fleuve (Saint-Louis et Matam), mais avait également sous son autorité celle de Louga. En ce moment, il partageait l'antenne avec des célébrités de la RTS comme Cheikh Fall (Thiès), Khady Aïdara (Ziguinchor), Mahmoud Myriam Niang (Kaolack), etc.

Le glissement vers Louga est intervenu lorsque le besoin s'est fait sentir pour Cheikh Diarra de couvrir les matchs du Ndiambour qui venait de monter en première Division. Ainsi, il a été sollicité par les responsables de la RTS pour faire le déplacement sur Louga et assurer la retransmission des matchs du Ndiambour.

Des allers et retours entre Saint-Louis et Louga à la belle époque du Ndiambour

Il se souvient avoir eu à rallier Louga via Saint-Louis à une époque où l'équipe fanion du Ndiambour était au sommet de l'élite du championnat national. "L'équipe a disputé en dix ans, de 1990 à 1999, à quatre reprises le tournoi de l'Assemblée nationale qui regroupe les quatre premières équipes du dernier championnat", se souvient Cheikh Diarra qui a eu à glaner de bons souvenirs à Alboury Ndiaye, le stade mythique du Ndiambour.

C'était également la belle époque de Magued Diouf comme président, un passionné du sport qui a beaucoup fait pour ce club, note-t-il, ajoutant que Louga regorgeait de hauts cadres sportifs comme Hachem Aïdara.

Avec le Ndiambour, il se réjouit d'avoir eu l'occasion de voyager en Sierra Léone avec le club durant sa période glorieuse. Il constate avec regret qu'aujourd'hui l'équipe fanion de Louga patauge dans les dédales de la deuxième Division.

En 2000, la RTS a ouvert une antenne à Louga, mettant ainsi fin à ses pérégrinations dans la capitale du Ndiambour, mais Cheikh Diarra continuait à travailler avec la Voix du Nord où il animait des émissions.

A la RTS, il a aussi taquiné l'information avant d'être, pendant quinze ans, correspondant de la radio dans le département de Podor.

"Même à Saint-Louis aussi, je couvrais des événements qui n'étaient pas sportifs. En dehors du sport, c'était l'actualité. En plus, j'avais des émissions pertinentes à Radio Saint-Louis", déclare Cheikh Diarra, notant que c'est le journaliste et comédien Golbert Diagne qui gérait le département sport.

"Après le départ de Golbert à la retraite, je gérais le département sport. Il y avait des émissions phares telles que 'Saint-Louis Sport' rebaptisée 'Sport Panorama'. Alors, je l'ai remplacé pendant trois ans, avant de passer finalement le flambeau à Bator Fall", rappelle-t-il.

Il se souvient même avoir fait le cumul des deux régions, Louga et Saint-Louis, après le départ à la retraite de son mentor Golbert Diagne.

Quand il rembobine le temps, il est habité par des regrets pour la Linguère qui, a joué les grands rôles dans le championnat national avec le président Moustapha Kandji et Me Abatalibe Gueye. Il est touché par la période difficile que traverse l'équipe fanion de la ville de Saint-Louis qui risque la relégation en division inférieure.

De très bons souvenirs du milieu médiatique

A propos de l'hommage qui lui a été rendu récemment, Cheikh Diarra affirme qu'il a été initié par Oumar Kandé, membre du comité "Allez Casa" de Saint-Louis, en partenariat avec la presse sportive locale. Un geste qui le remplit de joie, d'autant plus qu'il porte l'estampille de sportifs ayant suivi sa longue carrière à la RTS.

Enseignant à la retraite, M. Diarra est également écrivain à ses heures perdues. Sous ses ordres, ont évolué beaucoup de jeunes Saint-louisiens aujourd'hui cadres dans l'administration et le privé.

Du milieu médiatique, il dit garder de très bons souvenirs grâce à ses relations cordiales avec le journaliste sportif à la retraite Abdoulaye Diaw, Cheikh Tidiane Ndiaye, et les autres correspondants de la RTS dans les régions.

"Vous savez, le sport rassemble les gens. Que ce soit Abdoulaye Diaw, Cheikh Tidiane Ndiaye, Benoit Badiane, Abdoulaye Dabo, voilà des gens très humbles et très modestes qui nous ont renforcés au plan professionnel', affirme nostalgique Cheikh Diarra.