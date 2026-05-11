Sénégal: L'actualité politique en exergue

Dakar — Les sujets politiques dominent largement la livraison des quotidiens parvenus ce lundi à l'Agence de presse sénégalaise, avec en toile de fond le meeting de la coalition Diomaye Président organisé, samedi, à Mbour, ainsi que les recompositions en cours sur l'échiquier politique national.

Le quotidien L'AS affiche à sa une : "Diomaye fait faux bond à ses militants", en insistant sur l'absence du chef de l'Etat à cette rencontre présentée comme le baptême du feu de la coalition qui soutient le président de la République.

Même constat du côté de L'EnQuête qui titre : "Faux bond du président". Le journal souligne que, "malgré une mobilisation exceptionnelle, le président de la République ne s'est pas présenté au meeting de Mbour, invoquant le sommet France-Afrique prévu à Nairobi pour justifier son absence".

Le même quotidien revient également sur le congrès de Taxawu Dakar de Khalifa Ababacar Sall, lequel "trace la voie d'un nouveau contrat social".

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Toujours dans le registre politique, L'EnQuête s'intéresse à la loi portant réforme du code électoral, adoptée en seconde lecture par l'Assemblée nationale. "La balle est dans le camp de Diomaye", écrit le journal.

Le journal Le Quotidien revient aussi sur le rassemblement de Mbour avec le titre : "Le rendez-vous raté". Il souligne que le président de la République s'est finalement adressé aux militants par visioconférence depuis le Palais, après avoir évoqué un déplacement au Kenya pour expliquer son absence.

La même publication évoque également le congrès de Khalifa Sall et estime que l'ancien maire de Dakar "a l'oeil sur 2029".

De son côté, WalfQuotidien affiche à sa une : "Cap sur 2029", en faisant le compte rendu du meeting de Mbour et en rapportant les propos de Serigne Guèye Diop, qui estime que "Diomaye dispose encore de l'énergie pour poursuivre son projet pour le Sénégal".

Sur le même sujet, Sud Quotidien met en avant "Ralliement et ferveur autour d'un second mandat". Le journal revient également sur l'adoption en seconde lecture de la loi sur le code électoral avec le titre : "Réforme confirmée".

Il ouvre aussi ses colonnes à un spécialiste qui évoque "le spectre d'une crise institutionnelle en cas de refus du chef de l'Etat" de promulguer la loi.

"week-end de forte effervescence politique"

Le quotidien L'Observateur s'attarde lui aussi sur le meeting de Mbour, relevant que "la mobilisation géante du Sargal Diomaye a été éclipsée par un malaise politique au sommet de l'Etat".

Le journal parle notamment de "déception, démonstration de force et rupture avec le PASTEF".

Sans occulter l'actualité politique, Le Soleil met en exergue le relogement des sinistrés de la Langue de Barbarie à Saint-Louis, avec à sa une le titre évocateur :"Le havre après la houle".

Le journal fait notamment référence à la cérémonie de réception de nouveaux logements pour plusieurs bénéficiaires sur un site où 300 maisons sont déjà achevées.

Le quotidien national revient également sur la participation du président de la République au sommet Africa Forward qui s'ouvre ce lundi à Nairobi, au Kenya, indiquant que le président Bassirou Diomaye Faye "va défendre la voix d'une Afrique souveraine".

Par ailleurs, Le Soleil lève le voile sur un "week-end de forte effervescence politique", marqué notamment par le meeting de la coalition Diomaye Président à Mbour, le rassemblement du PASTEF à la Médina, le congrès constitutif de Taxawu et la caravane de Farba Ngom dans le Fouta.