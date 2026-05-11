Sénégal: Coupe du pays - Les finales prévues le samedi 23 et le dimanche 24 mai (FSF)

11 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Les finales dames et seniors de la Coupe du Sénégal vont se dérouler dimanche, 24 mai, au stade Léopold Sédar Senghor, annonce la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Le coup d'envoi de la finale de la Coupe du Sénégal seniors devant opposer Diambars à l'USC de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis est prévue à 19h, le même jour.

Finaliste malheureux en 2021, Diambars va disputer la deuxième finale de son histoire. En plus de la Coupe du Sénégal, Diambars vise un retour dans l'élite cette saison.

L'équipe basée à Saly est en course pour remporter son troisième trophée de la Coupe de la Ligue.

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De son côté, l'USC de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis a créé la surprise en se qualifiant pour la première fois en finale de la Coupe du Sénégal.

L'équipe pensionnaire de la Nationale 1 (troisième division) sortie durant son parcours en battant le tenant du titre Génération Foot en huitièmes de finale, puis l'ASC Gorée en quart de finale et le Casa sports en demi-finale.

En lever de rideau de la finale Diambars - USC de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, les Aigles de la Médina affronteront l'AS Bambey en finale de la Coupe du Sénégal en dames.

Les Aigles de la Médina vont disputer leur troisième finale consécutive. Meilleure formation du championnat d'élite féminine et actuelle leader du championnat, l'équipe de la Médina vise une troisième Coupe nationale d'affilée.

En finale, l'AS Bambey va tenter de mettre fin à la suprématie des Aigles sur le football féminin sénégalais.

A la veille de la finale dames et seniors, les finales des petites catégories sont prévues au stade Alassane Djigo.

En cadets, Espoirs de Guédiawaye va s'opposer à Benene sport.

En juniors, AF Darou Salam va défier l'Université Club de Thiès.

- Voici le programme des finales de la Coupe du Sénégal :

- Samedi 23 mai au Stade Alassane Djigo : Espoirs de Guédiawaye- Benene sport (cadets) et AF Darou Salam- Université Club de Thiès (juniors)

- Dimanche 24 mai au Stade Léopold Sedar Senghor : Aigles de Médina - AS Bambey ( Dames ) et Diambars- l'USC de l'université Gaston Berger de Saint-Louis.

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