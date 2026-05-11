Sénégal: Olympique de Ziguinchor et Dorades de Mbour valident leur montée en D1 féminine

11 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'Olympique Ziguinchor et l'ASC Dorades de Mbour ont validé, durant le week-end, leur accession en Division 1 féminine.

Dans la poule A, l'Olympique Ziguinchor a assuré sa montée en s'imposant face à Baobab de Tamba (2-0).

Les Ziguinchoroises totalisent 23 points, avec un bilan de sept victoires, deux matchs nuls et une défaite.

Elles devancent leur poursuivant, Baobab de Tamba, de quatre points.

Dans la poule B, l'ASC Dorades de Mbour a également composté son billet pour la D1 féminine après une large victoire contre les Amazones de Louga (14-0).

Le club mbourois affiche le même total de 23 points, obtenu grâce à sept victoires, deux nuls et une défaite.

Il termine en tête devant son dauphin, l'AS Kaffrine, qui compte 22 points.

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