Madagascar: Transport routier - Des opérateurs refusent le transfert à la gare Fisandratana

Des transporteurs à Fasan'ny Karana s'opposent à leur transfert à la gare routière Fisandratana. Ce mouvement de contestation survient après l'annonce du ministère des Transports et de la Météorologie relative à la mise en service prochaine de la gare de Fisandratana, implantée sur le by-pass à Amoronakona et destinée à accueillir notamment les lignes des RN2 et RN7. Longtemps resté inutilisé pendant près de dix ans avant d'être rétrocédé à l'État, le site devrait être opérationnel avant le 26 juin.

La semaine dernière, les professionnels du secteur ont exprimé leur désaccord face à cette décision. « Fasan'ny Karana demeure depuis plusieurs décennies un point névralgique du transport national dans la capitale. Pour les opérateurs, le transfert des lignes RN2 et RN7 vers Amoronakona risquerait de modifier profondément les habitudes des usagers et de fragiliser une activité économique structurée autour de cette gare historique», explique un représentant des transporteurs.

À leurs yeux, la problématique ne se limite pas à la localisation de la gare, mais concerne également sa gestion et l'insuffisance des investissements dans les infrastructures existantes. Les transporteurs plaident ainsi en faveur d'une modernisation du site actuel plutôt qu'un déplacement qu'ils jugent précipité.

De son côté, le ministère des Transports maintient son calendrier. Un appel à manifestation d'intérêt a été lancé hier pour la mise en concession de la gare routière des voyageurs d'Amoronakona.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres