Bénin: Le FCBE quitte l'opposition, pour rejoindre le camp du président élu Romuald Wadagni

10 Mai 2026
Radio France Internationale
Par Jean-Luc Aplogan

Au Bénin, à quelques jours de l'entrée en fonction du président élu Romuald Wadagni, le 24 mai prochain, deux partis d'opposition béninois clarifient leur positionnement, au terme de la tenue de leur conseil national respectif ce week-end.

Les Démocrates, principal parti d'opposition, maintiennent une posture d'opposition assumée : le parti a annoncé qu'il exercerait une opposition vigilante et constructive vis-à-vis du nouveau pouvoir exécutif.

À l'opposé, la Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) opère un revirement pour le moins saisissant. Le parti avait pourtant présenté, le 12 avril, son candidat Paul Hounkpè, face à Romuald Wadagni.

Ainsi, le parti de Paul Hounkpè tourne le dos à l'opposition. À compter du 24 mai, la FCBE quitte l'opposition pour rejoindre le camp du président élu Romuald Wadagni, décision du Conseil national.

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Pour justifier ce pas franchi, un responsable du FCBE avance les accords de gouvernement signés avec les deux partis de la majorité présidentielle, un mécanisme prévu par la loi.

Un autre dirigeant, moins diplomate, va droit au but et déclare : « L'opposition ne nous a rien apporté en dix ans. »

Le parti était régulièrement accusé, par ses détracteurs, de proximité avec le pouvoir, qualifié tantôt « d'opposition modérée », tantôt « d'appendice du pouvoir ».

Du côté des Démocrates, principal parti d'opposition, la ligne ne bouge pas. Dans un communiqué issu de leur Conseil national extraordinaire, le parti réaffirme son choix d'une opposition vigilante et constructive, rappelant qu'aucune démocratie ne peut prospérer sans une opposition crédible et structurée.

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