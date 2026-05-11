Ile Maurice: L'ex-Premier ministre adjoint Paul Bérenger lance le Front militant progressiste, un nouveau parti

À Maurice, Paul Bérenger fait son retour sur le devant de la scène politique avec une nouvelle formation. L'ancien Premier ministre adjoint a lancé, samedi 9 mai, le Front militant progressiste (FMP), lors d'un congrès fondateur, devant ses partisans.

Deux mois après avoir quitté le gouvernement et un mois après avoir démissionné du MMM, le parti qu'il avait pourtant cofondé en 1969 et qu'il a dirigé pendant plus de 50 ans, Paul Bérenger promet maintenant une nouvelle dynamique politique. L'opposant appelle à construire une alternative en vue des élections générales de 2029.

C'est avec un ton très offensif qu'il a pris la parole devant un millier de partisans réunis dans une salle municipale de Vacoas/Phoenix. Il a notamment critiqué le Parti travailliste, au pouvoir.

« Donnez-nous un coup de main afin que nous puissions présenter une alternative solide et sérieuse. Dans un, deux ou trois ans, je sais que, si nous faisons correctement notre travail, nous les balayerons tous les deux. Si le Parti travailliste continue sur cette voie, il finira de la même façon que le MSM », a appelé Paul Bérenger.

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Dans son intervention, l'ex-leader du MMM - parti resté au gouvernement après sa démission - a plaidé pour la création d'une alternative politique en vue de 2029. Il a mis en avant la lutte contre la corruption et les discriminations et a plaidé pour la méritocratie, la justice sociale et l'environnement, tout en défendant sa récente participation au gouvernement.

« Je ne regrette rien. Si le MSM avait repris le gouvernement, le pays aurait été totalement détruit. Notre priorité était de chasser le MSM du pouvoir. Mais aujourd'hui, notre priorité est de barrer la route non seulement au MSM, mais aussi au Parti travailliste de Navin Ramgoolam », a ajouté l'ancien Premier ministre.

Paul Bérenger, âgé de 81 ans, dit vouloir rassembler au-delà des clivages politiques traditionnels afin de proposer une alternative « crédible » et « de rupture ».

Un bureau provisoire a été installé. La direction du parti sera élue dans un délai de trois mois.