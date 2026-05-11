Le Ghana mettra en place, à partir du 25 mai 2026, un système de visa électronique gratuit pour tous les ressortissants africains, une mesure majeure visant à faciliter la mobilité sur le continent et à renforcer l'intégration régionale.

L'annonce a été faite par les autorités ghanéennes, notamment le président John Dramani Mahama, et confirmée par le ministère des Affaires étrangères du pays. Le dispositif prévoit la suppression des frais liés aux demandes d'e-visa, tout en maintenant une procédure électronique obligatoire et des contrôles de sécurité renforcés.

Selon les autorités, cette réforme s'inscrit dans une stratégie visant à promouvoir la libre circulation des personnes en Afrique, à stimuler les échanges économiques et touristiques, et à renforcer les liens entre les pays du continent.

Contrairement à une suppression totale des visas, le système repose sur une plateforme numérique de demande préalable, garantissant un contrôle administratif et sécuritaire des entrées sur le territoire ghanéen.

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Cette mesure concerne l'ensemble des ressortissants africains, dont les Tunisiens, les Algériens et les Marocains, qui pourront désormais déposer leur demande de visa électronique sans frais pour se rendre au Ghana.

Les autorités ghanéennes estiment que cette politique devrait contribuer à dynamiser le tourisme, faciliter les voyages d'affaires et encourager les investissements intra-africains, dans un contexte où la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) cherche à renforcer l'intégration économique du continent.

Toutefois, les autorités ont précisé qu'il ne s'agit pas d'une ouverture totale des frontières, chaque demande restant soumise à validation et contrôle préalable avant autorisation d'entrée.

Cette initiative positionne le Ghana comme l'un des pays pionniers en matière de facilitation des déplacements intra-africains, dans un continent où les politiques de visa restent encore très hétérogènes.