Tunisie: Ligue 1 - Résultats complets et classement

10 Mai 2026
La Presse (Tunis)

Résultats complets et classement à l'issue du derby de la capitale de la 29e et avant-dernière journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, disputé dimanche :

Dimanche 10 mai

A Radès:

Espérance ST 0

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Club Africain 1 Ghaith Zaalouni (90+14)

Vendredi 8 mai

Au Bardo:

Stade Tunisien 0

US Ben Guerdane 0

Au Kram :

AS Soliman 1 Boubacar Diarra (43)

AS Gabès 0

A Béja:

O. Béja 2 Cherif Camara (45), Islem Chalghoumi (75 sp)

JS Omrane 1 Bilel Mgannem (69)

A Kairouan:

JS Kairouan 1 Bangaly Cissé (90+7 sp)

US Monastir 0

Samedi 9 mai

Au Kram :

AS Marsa 0

CS Sfaxien 3 Mohamed Nour Karoui (5), Emmanuel Ogbole (57), Mohamed Salah Mehadhebi (76)

A Sousse:

Etoile du Sahel 1 Yassine Chaabani (18)

CA Bizertin 0

A Zarzis:

ES Zarzis 1 Hedi Jertila (4)

ES Métlaoui 0

Classement : Pts J G N D BP BC Dif

1. Club Africain 65 29 19 8 2 42 9 +33

2. Espérance ST 60 29 17 9 3 44 11 +33

3. CS Sfaxien 59 29 17 8 4 40 12 +28

4. Stade Tunisien 45 29 11 12 6 27 14 +13

5. US Monastir 42 29 10 12 7 25 18 +07

6. Etoile du Sahel 41 29 11 8 10 27 27 00

7. ES Métlaoui 39 29 9 12 8 19 25 -06

8 ES Zarzis 38 29 10 8 11 28 28 00

9. US Ben Guerdane 35 29 8 11 10 18 21 -03

10. JS Omrane 35 29 10 5 14 22 31 -09

11. AS Marsa 34 29 11 1 17 24 31 -07

12. CA Bizertin 33 29 8 9 12 18 27 -09

13. O. Béja 31 29 9 4 16 17 38 -21

14. JS Kairouan 30 29 9 3 17 20 41 -21

15. AS Soliman 27 29 6 9 14 15 28 -13 Reléguée en Ligue 2

16. AS Gabès 18 29 3 9 17 11 36 -25 Relégué en Ligue 2

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