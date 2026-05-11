Ile Maurice: Une septuagénaire sauvée de justesse grâce à une vaste opération policière

Une importante opération de recherche menée dans l'urgence par plusieurs unités de la police a permis de sauver la vie d'une habitante d'Amaury âgée de 76 ans, portée disparue après ne pas être rentrée chez elle samedi soir. Sans l'intervention rapide des policiers mobilisés sur le terrain durant toute la nuit, cette septuagénaire aurait probablement perdu la vie dans des circonstances dramatiques.

Tout a commencé lorsque la petite-fille de la victime, âgée de 24 ans, s'est rendue au poste de police de Rivière-du-Rempart pour signaler la disparition inquiétante de sa grand-mère. Selon la déclaration consignée au poste de police, la retraitée avait quitté son domicile à Amaury aux alentours de 10 h samedi matin.

La septuagénaire avait l'habitude de se rendre dans les champs de cannes de la région pour cueillir du poivre rouge, une activité qu'elle pratiquait régulièrement. Mais cette fois, les heures passaient sans qu'aucune trace de la retraitée ne soit retrouvée. L'inquiétude grandissait au sein de la famille, d'autant plus que la nuit tombait rapidement sur la région.

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Face à la gravité de la situation, une importante opération de recherche a été déclenchée. Des équipes du poste de police de Rivière-du-Rempart, de la DCIU North, du CID de Piton, de la Quick Response Team, de la Divisional Support Unit ainsi que de la National Security Service/Special Branch ont été mobilisées pour effectuer un vaste ratissage dans les champs et les zones boisées avoisinantes.

Les policiers ont dû faire face à des conditions particulièrement difficiles : obscurité totale, froid et terrain accidenté. Selon des informations recueillies sur place, un balayage plus lent durant la nuit aurait pu avoir des conséquences tragiques pour la septuagénaire.

Après plusieurs heures de recherches intensives, les équipes ont finalement retrouvé la retraitée dans une zone boisée. Une pierre bloquait ses mouvements, l'empêchant de se déplacer ou de regagner son domicile. Transie de froid et tremblante, elle se trouvait dans un état de grande faiblesse au moment de sa découverte.

Grâce à la coordination efficace des différentes unités policières et à leur intervention rapide, la septuagénaire a pu être secourue à temps. Cette opération démontre une nouvelle fois l'importance des interventions d'urgence menées par les forces de l'ordre. La famille de la victime, profondément soulagée, a exprimé sa reconnaissance envers les policiers ayant participé à cette opération de sauvetage. Sans leur mobilisation rapide et leur détermination, cette disparition aurait pu se terminer en drame.