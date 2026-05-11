Ile Maurice: L'Amitié Welcome Boutique - Petit commerce devenu le coeur du village

À une dizaine de minutes de Rivière-du-Rempart, sur la route Royale de l'Amitié, une boutique rassemble chaque jour les habitants du village. À l'Amitié Welcome Boutique, on ne vient pas seulement acheter du pain, un paquet de biscuits ou le journal du matin. On vient aussi discuter, débattre, commenter l'actualité politique, parler football ou encore prendre des nouvelles du voisinage.

Au fil des années, l'Amitié Welcome Boutique est devenue bien plus qu'un simple commerce: un véritable lieu de vie. Derrière le comptoir, Mahen Reedaye accueille ses clients avec le sourire. Pour lui, chacun trouve sa place dans cette boutique devenue un point de rencontre incontournable de la région.

L'histoire du commerce remonte à plusieurs années, à une époque où les habitants devaient se déplacer jusqu'à Rivière-du-Rempart pour acheter un quotidien. «Il fallait aller jusqu'à Rivière-du-Rempart pour obtenir un exemplaire de l'express», raconte-t-il. Face à ce manque, son père décide alors de créer une petite boutique de proximité. L'idée est simple : permettre aux habitants de trouver à la fois leurs journaux et les produits essentiels du quotidien sous un seul toit.

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Le premier pas sera une demande adressée à La Sentinelle pour obtenir des journaux à vendre. Très vite, les choses prennent de l'ampleur. «Nous avons commencé avec l'express, puis l'express Turf et Lekip. Ensuite, d'autres groupes de presse nous ont également envoyé leurs journaux», explique Mahen.

Clients devenus camarades

Aujourd'hui encore, les journaux continuent d'occuper une place impor tante dans le commerce. En semaine, les ventes suivent un rythme soutenu. Les habitués s'arrêtent souvent dès les premières heures de la matinée pour récupérer leur exemplaire avant d'échanger quelques mots sur les grands titres du jour. Les dimanches, toutefois, l'ambiance est différente, dit-il. «Comme il y a le bazar à Rivière-du-Rempart, beaucoup en profitent pour acheter leurs journaux là-bas.»

Si la boutique existe aujourd'hui, c'est aussi grâce à la mobilisation des habitants. Mahen se souvient que des résidents avaient pris l'initiative d'écrire une lettre afin d'obtenir des journaux dans la région. «Sans cette démarche, peut-être que le commerce n'aurait jamais vu le jour», confie-t-il. Avec le temps, la boutique est devenue un espace où les liens humains se tissent naturellement. «Plusieurs clients sont devenus comme des camarades. On discute de tout ici. L'actualité revient souvent dans les conversations», raconte le commerçant.

Et malgré les années qui passent, Mahen n'a jamais envisagé de faire autre chose. «Les gouvernements changent, mais moi je suis toujours là», lance-t-il avec un sourire. Une aventure familiale qui ne s'arrêtera pas avec lui. La relève est déjà assurée par son frère et son épouse, tandis que sa femme, Suttee, lui prête également main-forte au quotidien.