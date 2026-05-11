Ile Maurice: Un rendez-vous amoureux dégénère en passage à tabac

10 Mai 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

Une intervention policière a eu lieu dans la nuit du vendredi 8 mai à Plaine Verte, après qu'un homme ait été retrouvé blessé au visage à la suite d'un incident survenu à La Potière Street, La Paix.

Selon les informations recueillies, les policiers ont été appelés vers 00 h 35 et ont découvert sur place un homme de 48 ans, employé dans le secteur aérien et domicilié à Triolet, présentant des blessures au visage et saignant abondamment.

Interrogé sur les circonstances de sa présence sur les lieux, il a indiqué s'être rendu à un rendez-vous fixé par sa compagne. Toutefois, la situation aurait rapidement dégénéré lorsque des membres de la famille de cette dernière auraient manifesté leur désaccord quant à cette relation.

Selon sa version des faits, il aurait alors été agressé par plusieurs individus, subissant des coups de gifles, de pieds et de poings, ce qui lui a causé des blessures.

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La compagne de la victime a, pour sa part, confirmé l'existence d'une relation entre eux lors de son audition par la police.

L'homme a d'abord été conduit au poste de police de Plaine-Verte pour les besoins de l'enquête, avant d'être transféré à l'hôpital SSRN par un proche. Après avoir reçu des soins, il a été admis en observation. Son état de santé est jugé sérieux.

Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur les circonstances exactes de cette agression et d'établir les responsabilités dans cette affaire liée à un différend d'ordre personnel et familial.

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