Ile Maurice: Trois accidents ont fait un mort et plusieurs blessés durant le week-end

Le week-end des 9 et 10 mai a été particulièrement meurtrier sur les routes mauriciennes, avec trois accidents survenus dans différentes régions de l'île. Le bilan fait état d'un décès et de plusieurs blessés.

Le drame le plus grave s'est produit tôt ce matin à Petite-Rivière, à hauteur de la station-service Engen. Un motocycliste a perdu la vie après avoir perdu le contrôle de son deux-roues pour des raisons encore inconnues, avant de percuter violemment le trottoir. Le conducteur est décédé sur le coup.

L'identité de la victime a ensuite été établie : il s'agit de Kurt Ivan Michael Anthony, âgé de 20 ans et habitant Petite-Rivière. Selon les premières informations, le jeune homme aurait été projeté sur la chaussée après la perte de contrôle de son véhicule, le choc s'avérant fatal.

Son corps a été transporté à la morgue en vue d'une autopsie. La police de Petite-Rivière a ouvert une enquête afin de faire la lumière sur les circonstances de cet accident.

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Dans la nuit de samedi à dimanche, un carambolage s'est produit sur l'autoroute du Nord, près du rond-point de The Vale, à Forbach. Une première collision entre deux véhicules a provoqué un blocage partiel de la chaussée. Deux autres voitures, arrivant en direction de Grand-Baie, ont ensuite percuté les véhicules accidentés. Le choc a été particulièrement violent : les trois véhicules ont été lourdement endommagés. La circulation a été totalement paralysée pendant plusieurs minutes avant l'intervention des secours.

Un autre accident s'est produit à Boulet-Rouge, à Flacq le samedi 9 mai. Un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule avant de s'encastrer de plein fouet dans un mur en béton. La voiture a subi d'importants dégâts. L'état de santé du conducteur est jugé stable.