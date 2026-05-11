Ile Maurice: Trois accidents ont fait un mort et plusieurs blessés durant le week-end

10 Mai 2026
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Le week-end des 9 et 10 mai a été particulièrement meurtrier sur les routes mauriciennes, avec trois accidents survenus dans différentes régions de l'île. Le bilan fait état d'un décès et de plusieurs blessés.

Le drame le plus grave s'est produit tôt ce matin à Petite-Rivière, à hauteur de la station-service Engen. Un motocycliste a perdu la vie après avoir perdu le contrôle de son deux-roues pour des raisons encore inconnues, avant de percuter violemment le trottoir. Le conducteur est décédé sur le coup.

L'identité de la victime a ensuite été établie : il s'agit de Kurt Ivan Michael Anthony, âgé de 20 ans et habitant Petite-Rivière. Selon les premières informations, le jeune homme aurait été projeté sur la chaussée après la perte de contrôle de son véhicule, le choc s'avérant fatal.

Son corps a été transporté à la morgue en vue d'une autopsie. La police de Petite-Rivière a ouvert une enquête afin de faire la lumière sur les circonstances de cet accident.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans la nuit de samedi à dimanche, un carambolage s'est produit sur l'autoroute du Nord, près du rond-point de The Vale, à Forbach. Une première collision entre deux véhicules a provoqué un blocage partiel de la chaussée. Deux autres voitures, arrivant en direction de Grand-Baie, ont ensuite percuté les véhicules accidentés. Le choc a été particulièrement violent : les trois véhicules ont été lourdement endommagés. La circulation a été totalement paralysée pendant plusieurs minutes avant l'intervention des secours.

Un autre accident s'est produit à Boulet-Rouge, à Flacq le samedi 9 mai. Un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule avant de s'encastrer de plein fouet dans un mur en béton. La voiture a subi d'importants dégâts. L'état de santé du conducteur est jugé stable.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.