Afrique: Le pays participera au Sommet Afrique-France

Le Premier ministre Dr Navin Ramgoolam participera, les 11 et 12 mai à Nairobi, au Sommet Afrique-France placé sous le thème «Africa Forward». La rencontre réunit des chefs d'État africains et des investisseurs internationaux autour de quatre axes : l'innovation, la croissance, la jeunesse africaine et les défis climatiques et économiques du continent.

Il y jouera un rôle central : il coprésidera une table ronde consacrée à l'économie bleue, secteur stratégique pour les États insulaires. Une délégation du secteur privé mauricien participera également au sommet, dans le cadre de forums d'affaires destinés à stimuler les investissements et à créer de nouvelles opportunités économiques.

Ce déplacement s'inscrit dans la volonté de Maurice de renforcer sa présence sur la scène africaine et de consolider ses partenariats dans la région. En l'absence du Premier ministre, la Deputy Prime Minister Arianne Navarre-Marie assure l'intérim du Premier ministre.