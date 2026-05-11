Ile Maurice: À 100 ans, Myriam Dominique célèbre une vie bien remplie

Marie Myriam Dominique, née Mamet, a célébré son 100e anniversaire le 7 mai lors d'une cérémonie officielle à Rose-Hill. Organisé par le ministère de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale, l'événement a réuni des personnalités, dont la maire de Beau Bassin-Rose-Hill, Gabriella Batour, et des membres de la famille de la centenaire.

Pour marquer l'occasion, le ministère lui a remis un bouquet, une médaille, un certificat et un chèque de Rs 26 203. Elle a également reçu Rs 10 000 du National Solidarity Fund ainsi que des cadeaux du Senior Citizens Council.

Née de Lucien Mamet, market inspector, et de Marie Bernadette Carosy, femme au foyer, Myriam Dominique passa son enfance rue La Gaîté, à Port-Louis. Après sa scolarité, elle se consacra à sa famille avec dévouement. En août 1953, elle épousa Luc Ludovic Dominique, standardiste au ministère de la Santé et tailleur. Le couple construisit une vie commune de près de quarante-huit ans, jusqu'au décès de Luc en mars 2001, à l'âge de soixante-dix-huit ans.

De leur union naquirent un fils et deux filles. Myriam Dominique a connu la perte d'une fille quelques années plus tard, mais est restée pleinement dévouée à ses enfants et à leurs familles.

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Tout au long de sa vie, elle cultiva des intérêts variés : danseuse de salon talentueuse dans sa jeunesse, elle se passionna également pour le crochet et la couture. Interrogée sur sa longévité, elle l'attribue à sa foi inébranlable en Dieu et à l'attention de son fils et de sa belle-fille. Aujourd'hui, malgré l'hypertension et la cataracte, la centenaire reste mobile et éloquente, et conserve une attitude positive qui inspire son entourage.

La population centenaire en hausse mondiale

En 2026, plusieurs Mauriciens nés début 1926 ont été distingués pour leur centenaire, notamment Mme Marie Irene Domah (6 janvier), Mme Marie Suzanne Etiennette (11 janvier), Mlle Marie Rita Myriam Hardzger (15 février), Mme Anne Myriam Sobha (17 février), Mme Marie Dorothee Venkatasamy (28 février), Mme Marie Lise Coret (21 mars) et M. San Fat Ah-Koon (28 avril).

À l'échelle mondiale, la population centenaire est estimée entre 672 000 et 935 000 personnes en mai 2026 -- un chiffre multiplié par plus de quarante-cinq depuis 1950, où l'on en comptait environ 15 000. Le Japon affiche le taux le plus élevé par habitant, avec plus de 95 000 centenaires. Les États-Unis enregistrent le nombre absolu le plus important, entre 97 000 et 119 000.

Des pays comme la Chine, l'Inde et la Thaïlande connaissent une croissance rapide, portée par les progrès en matière de santé. Certaines régions -- Okinawa au Japon, la Sardaigne en Italie, la péninsule de Nicoya au Costa Rica -- se distinguent par une concentration exceptionnelle de centenaires, souvent attribuée au mode de vie et à l'alimentation.