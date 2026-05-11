Ile Maurice: Narendranath Gopee - «Nous n'attendons rien de ce Budget»

Le départ précipité du syndicaliste Narendranath Gopee et de ses partenaires des consultations pré-budgétaires, mercredi, continue de faire réagir. Moins de dix minutes après le début de la réunion, les représentants syndicaux ont quitté la salle, dénonçant un exercice qu'ils jugent dépourvu de véritable dialogue.

Interrogé sur les raisons de ce walk-out, le président de la Federation of Civil Service and Other Unions (FCSOU) explique que les syndicats avaient déjà transmis leurs propositions au ministère des Finances avant cette rencontre. Selon lui, il ne s'agissait pas simplement de relire ces recommandations devant des représentants du gouvernement, mais d'engager un véritable échange.

Pour Narendranath Gopee, les consultations budgétaires doivent permettre une discussion interactive et des réponses concrètes de la part des autorités. À défaut, estimet-il, les syndicats perdaient leur temps. «Nous avons préféré faire un walk-out.» affirme-t-il.

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Concernant le prochain budget, le syndicaliste dit avoir peu d'attentes. «Nous ne nous attendons à rien de ce Budget», précise-t-il. Il considère que si les autorités ne prennent pas réellement en compte les propositions syndicales, il est difficile d'espérer des mesures répondant aux préoccupations des travailleurs.

Il insiste toutefois sur le fait que les syndicats ne défendent pas uniquement les intérêts des salariés, mais également ceux du pays sur le plan économique et social. Selon lui, Maurice fait face à plusieurs défis majeurs et les organisations syndicales ont aussi des solutions à proposer.

La FCSOU affirme ainsi avoir déjà soumis une série de recommandations au ministère des Finances. Parmi les thèmes évoqués figurent l'autosuffisance alimentaire, le développement de l'agroalimentaire, les investissements dans l'énergie solaire, ainsi qu'une réflexion sur les projets de type PPP, la vente de terres et les Golden Visas.

Narendranath Gopee soutient également que des propositions alternatives ont été formulées concernant le transport gratuit et la santé gratuite. Selon lui, ces secteurs représentent des dépenses importantes qui pourraient être mieux encadrées grâce à une meilleure gestion des ressources publiques.

Interrogé sur une éventuelle rencontre avec Navin Ramgoolam avant la présentation du Budget, le président de la FCSOU se dit prêt à participer à une «vraie réunion de consultation» présidée par le chef du gouvernement en sa qualité de ministre des Finances.

Il rappelle d'ailleurs que, selon la pratique habituelle, les consultations budgétaires sont généralement dirigées par le ministre des Finances lui-même. Quant à savoir si une telle rencontre pourra avoir lieu avant le Budget, il préfère rester prudent : «Je ne peux pas lire dans l'esprit des autres», lance-t-il avec ironie.

Le syndicaliste s'est également exprimé sur les rumeurs d'une possible hausse de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 15 % à 17 %. Une éventualité qu'il rejette catégoriquement. Selon lui, une augmentation de la TVA représenterait «un fardeau considérable» pour une population déjà confrontée à la hausse du coût de la vie, à l'érosion du pouvoir d'achat et à la pauvreté. Pour la FCSOU, une telle mesure risquerait d'aggraver la situation des ménages les plus vulnérables et de fragiliser davantage un contexte social déjà difficile.