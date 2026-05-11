Tunisie: L'Étoile se comporte mieux à domicile - Une invincibilité tronquée...

11 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par Mohamed Salem Kechiche

S'il y a une chose à retenir de l'avant-dernier match de la saison de l'ESS plutôt réussi face au CAB, c'est l'invincibilité à l'Olympico en terminant avec 5 victoires en 7 matchs durant la phase retour. En sus, aucun but concédé. Un moindre mal pour une équipe qui a manqué cruellement de réussite à l'extérieur.

A la faveur de ce court mais significatif succès face au CAB, l'Étoile est remontée à la 6e place, certes anecdotique, revenant ainsi à 1 point de l'US Monastir, à 1 journée de la fin. Un peu comme lors des matchs à l'extérieur, cette victoire à domicile est salutaire. Un but en première mi-temps signé Chaâbani comme face à La Marsa il y a 2 semaines et le score est scellé. Chaâbani tout comme Anan font partie des jeunes pousses de l'Etoile en attaque, amenés à porter le club lors des futures saisons.

Chaâbani, providentiel à Sousse

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Mohamed Yassine Chaâbani a inscrit la totalité de ses buts à l'Olympico cette saison. Ce qui fait de lui l'arme numéro 1 à Sousse. Malgré une formation expérimentale au vu de la titularisation à la fois de Bouzâabia, Ouni et Diawara, sans compter le retour de Ben Amor au milieu avec la méforme de Ben Choug, l'ESS a tiré son épingle du jeu. Nafkha, comme souvent, avec les 5 changements autorisés en seconde période, continue de tirer profit de l'ensemble du groupe, sans ménager aucun joueur.

On lui doit ce mérite.

En zone mixte, Nafkha a retenu le résultat en citant : «Aujourd'hui on ne parle plus ni d'absences, ni de blessures et on fait avec les joueurs disponibles. L'essentiel est d'avoir obtenu les 3 points».

Une fin poussive...

Lors de ce dernier match à Sousse, l'Étoile du Sahel a vu plusieurs buts refusés dans des circonstances controversées, seul un but étant finalement validé. Les performances de Chaâbani, Boutmane et Gbo ont été saluées, tandis que le comportement répréhensible de certains supporters envers Hnid a été vivement critiqué.

À l'approche d'un déplacement difficile à Sfax, le climat autour du club semble marqué par la lassitude et les incertitudes, avec l'espoir de tourner la page sur une saison compliquée et de vivre des jours meilleurs à l'avenir. Désormais, un dernier test l'attend à Sfax face au CSS.

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