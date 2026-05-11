Tunisie: Derby EST-CA - Violents incidents et envahissement du terrain à Radès

La rencontre ayant opposé hier l'Espérance Sportive de Tunis au Club Africain au stade Stade Hammadi-Agrebi de Radès a été marquée par de violents incidents dans les tribunes et sur la pelouse.

Selon des témoins présents sur place, des tensions ont éclaté dans les gradins, notamment au niveau du virage, où des affrontements et des actes de violence ont opposé certains supporters aux forces de l'ordre.

Après le coup de sifflet final, une partie du public espérantiste a envahi la pelouse, dans une ambiance particulièrement tendue. La rencontre a également été marquée par des jets de bouteilles en direction du terrain ainsi que par l'usage intensif de fumigènes durant plusieurs séquences du match.

Face à cette situation, l'arbitre autrichien de la rencontre a temporairement interrompu le jeu afin de permettre le retour au calme et de rétablir les conditions de sécurité.

Ces incidents ont terni l'image du derby de la capitale, pourtant très attendu par les supporters des deux équipes.