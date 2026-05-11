Tunisie: Le cap des 1,8 million franchi - Rapprocher les services de la diaspora tunisienne

Le visage de la diaspora tunisienne change, et l'administration s'adapte. Helmi Tlili, directeur général chargé de la gestion de l'Office des Tunisiens à l'Étranger (OTE), a dressé un bilan stratégique de la présence tunisienne dans le monde et des nouveaux mécanismes de soutien mis en place.

Une couverture quasi totale malgré de nouvelles frontières

Selon les derniers chiffres communiqués par le respnsable, la communauté tunisienne résidant à l'étranger dépasse désormais les 1,8 million de personnes. Si l'Office affiche un taux de couverture de ses services avoisinant les 90 %, le responsable reconnaît l'émergence de nouveaux défis géographiques. En effet, certaines destinations récentes comme le Proche-Orient, l'Amérique du Nord et plusieurs pays d'Afrique subsaharienne ne bénéficient pas encore d'une présence physique de l'Office.

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Pour pallier ces distances, l'OTE mise sur une transformation radicale de son mode opératoire. « Le contact avec nos concitoyens ne dépend plus uniquement de la présence sur le terrain », a affirmé M. Tlili. L'accent est désormais mis sur la numérisation pour réduire la distance entre l'administration et la diaspora.

Une plateforme numérique innovante, intégrant des technologies d'intelligence artificielle, a ainsi été mise en service. Cet outil permet aux Tunisiens du monde entier d'accéder instantanément à des données actualisées sur les opportunités d'investissement en Tunisie et d'obtenir des réponses personnalisées à leurs interrogations. Parallèlement, le site web de l'Office a été transformé en un portail global, facilitant l'accès aux services pour les résidents à l'étranger comme pour les investisseurs.

Un pilier de l'économie nationale : 9 milliards de dinars de transferts

L'impact économique de la diaspora n'a jamais été aussi crucial. Helmi Tlili a révélé que les transferts de fonds des Tunisiens à l'étranger ont atteint un niveau record, avoisinant les 9 milliards de dinars.

Cette manne financière représente environ 7 % du Produit Intérieur Brut (PIB) du pays. Le directeur général a souligné que la Banque Centrale de Tunisie considère désormais ces flux comme une source fondamentale et structurelle d'épargne en devises, confirmant le rôle de la diaspora comme véritable poumon économique de la nation.