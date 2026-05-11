Tunisie: Partenariat Tunisie-BERD - Vers une nouvelle dynamique stratégique

La Cheffe du Gouvernement, Mme Sara Zaafrani Zenzeri, s'est entretenue ce lundi 11 mai 2026 à l'Université de Nairobi avec la présidente de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), Mme Odile Renaud-Basso, et la délégation l'accompagnant. Cet entretien s'est déroulé en présence de l'ambassadeur de Tunisie au Kenya, M. Anouar Ben Youssef, en marge du sommet Afrique-France « Africa Forward ».

Au début de la rencontre, la Cheffe du Gouvernement a exprimé la reconnaissance de la Tunisie pour l'engagement continu de la Banque à soutenir les programmes et projets de développement, tant dans le secteur public que privé. Elle a souligné l'ambition de la Tunisie d'élever les priorités de coopération avec la Banque à un niveau supérieur pour la période à venir. L'objectif est d'instaurer une nouvelle dynamique de partenariat bilatéral et d'élargir les domaines de coopération au service des intérêts de la Tunisie et des aspirations de son peuple à un développement équitable et à la justice sociale, tout en respectant les choix nationaux et en garantissant une vie digne à tous les Tunisiens.

Elle a précisé que cette orientation repose sur le soutien de projets à forte valeur ajoutée et à l'impact économique et social tangible, notamment dans les secteurs des infrastructures, de l'énergie, des phosphates, de l'amélioration du climat des affaires et de la valorisation du capital humain. Elle a également insisté sur le renforcement des secteurs à dimension sociale, considérés comme des leviers essentiels pour atteindre un développement global.

La Cheffe du Gouvernement a également affirmé que la Tunisie a choisi d'élargir ses partenariats stratégiques sur la scène internationale selon une approche fondée sur le respect mutuel, la parité et la réalisation d'intérêts communs, conformément aux orientations de Monsieur le Président de la République.

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De son côté, la présidente de la BERD, Mme Odile Renaud-Basso, s'est réjouie de la convergence entre les priorités nationales tunisiennes et les domaines d'intervention de la Banque, en particulier dans les énergies renouvelables, les infrastructures, les transports, la transformation numérique et la gouvernance des entreprises publiques.

Elle a noté que l'un des domaines de coopération actuels les plus importants est le soutien au projet d'interconnexion électrique entre la Tunisie et l'Italie (ELMED), qui ouvre des perspectives prometteuses pour renforcer la coopération bilatérale et l'intégration énergétique régionale.

Enfin, elle a ajouté que le conseil d'administration de la BERD a approuvé, en février 2026, la « Stratégie Tunisie 2026-2031 ». Cette stratégie vise à consolider les bases du partenariat et à répondre concrètement aux objectifs du plan de développement national 2026-2030.