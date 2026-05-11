Tunisie: Ligue 1/29e Journée - EST-CA (0-1) - Le Club Africain sacré champion de Tunisie

Alors que le derby était sur le point de s'achever par un partage des points, Ghaith Zaâlouni, au terme d'une contre-attaque, loge la balle dans les filets «sang et or» et offre le 14e titre de champion de Tunisie au Club Africain à une journée de la fin.

Quoique beaucoup moins entreprenants que leur hôte, les Clubistes Africains ont fait d'une pierre deux coups : gagner le derby et, par la même, être sacrés champions de Tunisie à une journée de la fin du championnat.

Hier, les hommes de Faouzi Benzarti ont joué intelligemment, optant l'essentiel du temps pour le bloc bas. Une stratégie qui a porté ses fruits. En se repliant dans leur moitié de terrain, les Clubistes ont réduit considérablement les espaces de manoeuvre devant les attaquants "sang et or".

Et comme la pression du résultat pesait sur les Espérantistes, appelés à gagner pour rester dans la course au titre, ils sont tombés dans la précipitation et leur jeu a été ponctué de beaucoup de déchets.

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Résultat des courses : un ratage monstre dans la zone de réparation adverse, à l'instar de la frappe enroulée de Kouceila Boualia qui passe légèrement à côté de la cage de Mouhib Chamekh ( 19') ou encore le puissant tir de Florian Danho, intercepté par le portier clubiste (40'). Et à vrai dire, l'avant-centre "sang et or" a raté plus d'une occasion, en deuxième mi-temps notamment. A chaque fois, il réalisait le plus difficile, mais la dernière touche lui faisait terriblement défaut.

Côté clubiste, Mouhib Chamekh a sorti un grand match. Jusqu'au bout, il a été le gardien du temple clubiste. En témoigne son superbe arrêt dans le temps additionnel de la frappe de Yan Sasse (90'+13).

Et alors que les débats s'acheminaient vers un résultat nul, Ghaith Zaâlouni profite d'une contre-attaque pour se défaire de Amanallah Memmiche et loger la balle dans les filets (90'+16).

Grâce au but de Ghaith Zaâlouni, le Club Africain est sacré champion de Tunisie à une journée de la fin, et ce, pour la 14e fois de son histoire après 11 longues années d'attente.

EST : Memmiche, Ben Ali (Bouzaiene), Ben Hmida, Tougaï, Meriah, Ogbelu (Konaté), Haj Ali (Sasse), Rafia, Jebali (Jabri), Boualia (Hmidhi) et Danho.

CA : Chamekh, Shili, Cherifi, Ben Abda, Zaâlouni, Zemzemi, Khan (Kinzumbi), Chrimi, Harzi (Bouabid), Khadhraoui et Chawat (Kadida).