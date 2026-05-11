Tunisie: Huile d'olive, médicaments, électroménager - Tunis et Bagdad veulent intensifier leurs échanges

La Tunisie et l'Irak ont convenu de renforcer leur coopération économique en accordant la priorité aux secteurs des appareils électroménagers, des médicaments, des produits pharmaceutiques et des produits alimentaires dans le cadre des participations croisées aux salons économiques organisés dans les deux pays.

Cet accord a été conclu samedi 10 mai 2026 à Bagdad lors d'une rencontre entre l'ambassadeur de Tunisie en Irak et le président de l'Union des chambres de commerce irakiennes, Amer Khalaf Al-Fahdawi, selon un communiqué publié par l'ambassade de Tunisie à Bagdad.

Les discussions ont porté sur l'état actuel des échanges commerciaux entre les deux pays ainsi que sur les moyens de les développer afin de les porter à un niveau plus élevé.

Les deux parties ont également décidé de revoir la composition du Conseil d'affaires tuniso-irakien à travers une nouvelle structuration actualisée visant à assurer la participation des principaux opérateurs économiques des deux pays. Elles ont, en outre, convenu de mettre à jour le cadre juridique encadrant les relations entre les organisations patronales tunisiennes et irakiennes.

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Dans le même contexte, Tunis et Bagdad ont programmé une série de visites réciproques de délégations d'hommes d'affaires afin d'explorer les opportunités de partenariat et d'investissement disponibles dans les deux marchés.

Le président de l'Union des chambres de commerce irakiennes a, par ailleurs, salué la qualité des produits tunisiens actuellement commercialisés sur le marché irakien, notamment l'huile d'olive tunisienne, dont la présence connaît une progression notable.