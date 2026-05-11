Angola: Le ministre souhaite investir davantage dans la culture du palmier à huile à Uíge

Uíge — Le ministre de l'Agriculture et des Forêts, Isaac Maria dos Anjos, a défendu samedi, dans la province d'Uíge, la nécessité d'investir davantage dans le développement de la culture du palmier à huile dans la région.

Lors d'une réunion avec les administrateurs municipaux et les responsables des services agricoles municipaux, le ministre a déclaré que la province présentait un fort potentiel pour cette culture.

Il a fondé son argumentation sur les précipitations abondantes et régulières (plus de 1 200 millimètres par an) et la proximité de l'équateur.

« La culture du palmier à huile peut également constituer une solution durable pour vous », a suggéré le ministre.

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Il leur a rappelé que, faute de développement de cette culture, le pays pourrait connaître une pénurie d'huile de palme dans les huit prochaines années.

Il a également souligné l'importance d'investir dans la production de gingembre, de safran, de cannelle et de piment, afin de diversifier la production et d'exporter.

« Ne vous contentez pas des cultures traditionnelles, il y a d'autres possibilités », a déclaré le ministre de l'Agriculture.

Lors de la réunion, le gouverneur a annoncé la livraison de motos aux techniciens des Stations de développement agricole (EDA, sigle en portugais) afin de faciliter leur travail dans les municipalités et autres localités.

Samedi également, Isaac dos Anjos a visité une foire agricole, où est présenté le potentiel agricole des 23 municipalités de la province, et a évalué le fonctionnement de l'Institut technique agricole de Negage.

Il a également visité le laboratoire de la Station de développement agricole de Negage, une unité d'extraction d'huile de palme et diverses entreprises agricoles.