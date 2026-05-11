Angola: Le pays réaffirme son engagement en faveur de l'égalité des genres

Luanda — La ministre de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la Femme (MASFAMU), Ana Paula do Sacramento Neto, a réaffirmé samedi à Luanda l'engagement du gouvernement angolais en faveur de la promotion de l'égalité des genres et de l'autonomisation des femmes.

S'exprimant à la clôture de la réunion du Conseil de l'Organisation panafricaine des femmes (OPM), elle a rappelé qu'il ne saurait y avoir de développement durable, de justice sociale ni de véritable prospérité en Afrique tant que les femmes continueront de subir les inégalités, l'exclusion et les violences.

Selon la ministre, la réunion du Conseil de l'OPM a permis une réflexion approfondie sur la nécessité de renforcer cette organisation et de lui donner les moyens d'agir en tant que voix active et influente dans la défense des droits des femmes africaines.

Elle a exprimé l'espoir que les fruits de ce Conseil, et notamment du congrès à venir, bénéficieraient aux femmes des zones rurales, aux jeunes étudiantes, aux mères actives, aux victimes de violence et à toutes les femmes qui luttent au quotidien pour la dignité et l'égalité des chances.

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Elle a plaidé pour une organisation institutionnelle plus forte, plus proche des femmes, capable de répondre aux défis contemporains, de mobiliser des ressources, d'influencer les politiques publiques et d'accroître la participation des femmes aux processus décisionnels.

« Je suis convaincue qu'au cours de ces deux jours, nous avons renforcé les liens d'amitié et de coopération entre nos peuples et que, malgré les barrières linguistiques, culturelles ou géographiques, nous restons unis par la même vision d'une Afrique plus juste, inclusive et humaine », a-t-elle souligné.

En examinant les amendements constitutionnels, les réformes institutionnelles et les structures de gouvernance proposés pour renforcer l'efficacité opérationnelle, la viabilité financière et le positionnement stratégique du Bureau du Premier ministre (OPM) au sein de l'Union africaine, la ministre a réaffirmé que l'avenir de l'Afrique exige du courage, de l'unité et un leadership féminin fort et déterminé.

Elle a noté que la réunion du Conseil de l'OPM n'avait pas seulement permis d'adopter des recommandations et des résolutions, « mais surtout de raviver l'espoir, la solidarité et la conviction qu'ensemble, nous sommes capables de transformer l'Afrique ».

Elle a observé que, pendant deux jours, Luanda est devenue un espace privilégié de dialogue, de partage d'expériences, de réflexion stratégique et de réaffirmation de l'engagement collectif envers l'avenir des femmes africaines, en accueillant la réunion du Conseil de l'Organisation panafricaine des femmes en vue de la préparation du prochain congrès.