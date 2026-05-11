Angola: Le PR autorise un appel d'offres public pour la rénovation du centre-ville de Dundo

9 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART/SB

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a autorisé le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation des travaux de rénovation des infrastructures intégrées du centre-ville de Dundo, dans la province de Lunda-Norte.

Cette mesure figure dans le décret présidentiel n° 181/26 du 6 mai, publié au Journal officiel, visant à doter Dundo d'un espace urbain moderne, sûr, accessible et fonctionnel, susceptible d'améliorer la qualité de vie de ses habitants et de renforcer leur identité locale.

Selon ce document, le coût des travaux publics de rénovation des infrastructures du centre-ville de Dundo s'élève à plus de 43,6 milliards de kwanzas.

Le décret autorise également la passation de marchés pour des services d'études, de conseil et de supervision du projet, pour un montant supérieur à 6,3 milliards de kwanzas.

Dans le cadre de ce processus, le gouverneur de la province de Lunda-Norte a été habilité, avec pouvoir de subdélégation, à approuver les documents de la procédure concurrentielle, à nommer le comité d'évaluation, à vérifier la légalité des actions entreprises et à procéder à la signature des contrats.

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