Angola: La Chambre de Commerce Angola-Inde manifeste son intérêt pour le Corridor de Lobito

Huambo — Le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie Angola-Inde, Caetano Capitão, a exprimé, samedi à Huambo, son intérêt pour investir dans le développement du corridor de Lobito, notamment dans les secteurs industriel, logistique et du développement du capital humain.

Le responsable s'exprimait lors du forum Agro-SADC, qui s'est tenu pendant trois jours dans l'auditorium du Centre de Formation des Journalistes (CEFOJOR-Huambo), sur le thème « L'agro-industrie, voie de prospérité pour le corridor de Lobito », une initiative des entreprises privées Agro-Magazine et Agro-Egrégios.

Il a déclaré que, compte tenu de l'importance stratégique et des défis que représente la ligne ferroviaire, l'institution entend investir dans le secteur industriel, en se concentrant sur la production de matériel agricole, la transformation alimentaire, le soutien logistique et le développement du capital humain, afin de dynamiser l'ensemble de la chaîne de production le long du Corridor de Lobito.

Il a ajouté que la chambre de commerce souhaite nouer des partenariats avec des entreprises angolaises et internationales, en s'appuyant sur l'expérience indienne en matière de développement commercial, de technologie et d'investissement financier, afin d'accélérer la mise en oeuvre du projet de corridor.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a indiqué que le gouvernement indien considère l'Angola et le continent africain comme des priorités stratégiques dans le cadre de son expansion économique mondiale, c'est pourquoi le Forum Inde-Afrique se tiendra à New Delhi du 28 au 31 de ce mois, pour permettre d'identifier de nouvelles opportunités de coopération entre les pays africains et indiens.

Il a invité les hommes d'affaires angolais à renforcer leurs partenariats avec l'Inde, compte tenu du potentiel économique de ce pays asiatique, afin de trouver des solutions pour le développement de l'agro-industrie et d'autres secteurs structurants de l'économie nationale.

Le Forum Agro-SADC s'est tenu en parallèle de l'exposition Agro-SADC, dans la cour du CEFOJOR, avec la participation d'exposants des provinces de Benguela, Huambo, Huíla et Luanda.

Cet événement a réuni des chefs d'entreprise, de jeunes entrepreneurs, des représentants gouvernementaux, des experts et des acteurs du secteur agricole, qui ont discuté de solutions liées à la production d'oeufs et de volailles, aux investissements dans l'élevage, à l'élevage porcin, à la pisciculture et au développement des chaînes de valeur agricoles.

Cette initiative a permis de renforcer le rôle stratégique de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), un bloc régional composé de 16 États membres, dans la promotion de l'intégration économique, de la sécurité alimentaire et de la coopération régionale.