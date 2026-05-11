Angola: Un arbitre angolais plaide pour un investissement dans la VAR

Alger — L'arbitre assistant international angolais Jerson Emiliano a plaidé, samedi à Alger, capitale de l'Algérie, pour un investissement accru dans l'arbitrage national, notamment la mise en place de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), afin de suivre l'évolution technologique du football moderne.

L'arbitre a fait ces déclarations à la presse angolaise en marge du match aller de la finale de la Coupe CAF « Nelson Mandela » opposant l'USM Alger (Algérie) au Zamalek SC (Égypte), disputé samedi soir au stade 5 de Julho, (1-0) qu'il a officié en tant que juge de touche.

Jerson Emiliano fait partie des 169 arbitres sélectionnés pour le Championnat du monde, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet de cette année aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Dans ses déclarations à Alger, Jerson Emiliano a affirmé que les institutions et les clubs sportifs doivent renforcer leur engagement en faveur de la formation et du perfectionnement des arbitres, considérant l'arbitrage comme un élément essentiel au développement du football moderne.

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Selon l'arbitre assistant, l'Angola doit investir sérieusement dans le système d'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), car plusieurs pays africains utilisent déjà cette technologie dans leurs compétitions respectives.

Il a donc suggéré un programme d'échanges internationaux afin d'élever le niveau technique des arbitres angolais.

À cet égard, il a évoqué la possibilité d'établir des partenariats avec des pays comme l'Afrique du Sud et le Maroc, dans le but de renforcer l'expérience et la préparation des arbitres nationaux aux compétitions internationales.

Jerson Emiliano a rappelé les difficultés rencontrées par les arbitres assistants angolais pour se faire une place dans les grandes compétitions africaines et a souligné que, ces dernières années, peu de représentants nationaux ont participé aux compétitions d'élite organisées par la Confédération Africaine de Football (CAF).

Nomination pour la finale de la Coupe Nelson Mandela

L'arbitre angolais a expliqué qu'il faisait partie de l'équipe dirigée par un arbitre mauritanien, en tant que premier assistant, aux côtés d'un autre assistant camerounais.

Pour l'arbitre angolais, cette nomination représente une nouvelle étape importante dans sa carrière et une opportunité de continuer à promouvoir l'arbitrage africain dans les compétitions internationales.

Il a également évoqué sa participation à des événements internationaux majeurs en 2016 et réaffirmé son rêve de représenter l'Afrique en phase finale du Championnat du monde.