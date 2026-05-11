Angola: Des députés appellent à la vulgarisation de l'état civil dans les communautés

Ondjiva — Un groupe de députés de la circonscription provinciale de Cunene a demandé vendredi, à Ondjiva, le renforcement de la délivrance des documents d'état civil dans les communautés, afin de rapprocher les services des citoyens.

Les parlementaires ont transmis ce message lors d'une réunion de consultation avec des représentants de la Délégation provinciale de la Justice et des Droits de l'Homme de Cunene, au cours de laquelle ils ont été informés du fonctionnement de cette institution.

À cette occasion, la députée Lúcia Sincopela a déclaré que les services de délivrance des cartes d'identité, des actes de naissance et autres documents, notamment dans les zones rurales reculées, devaient être renforcés, car de nombreuses plaintes ont été constatées concernant des retards et des dysfonctionnements dans la délivrance de ces documents.

« En tant que parlementaires, notre mission est de suivre les problèmes qui affectent la population, de plaider notre cause auprès du pouvoir exécutif et de trouver des solutions aux principales difficultés », a-t-elle souligné.

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Elle a demandé aux administrations municipales de conjuguer leurs efforts pour soutenir les équipes techniques en leur fournissant hébergement et main-d'oeuvre afin d'accélérer les services dans les communautés.

La parlementaire a indiqué qu'à l'approche des élections de 2027, les jeunes qui voteront pour la première fois devraient être munis de leur carte d'identité, car sans ce document, ils ne pourront pas voter.

La province de Cunene dispose de services de justice dans six de ses quatorze communes, ainsi que d'un bureau d'état civil situé dans la ville d'Ondjiva.

Elle compte également cinq bureaux d'enregistrement des naissances : à l'hôpital général Simione Mucune, à la maternité de Caimo, à l'hôpital de Chiulo, dans la commune de Môngua et à l'administration de Cuanhama.