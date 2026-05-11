Angola: Le président du Forum agro-SADC déplore la faible participation

Huambo — Le président du Forum agro-SADC, Domingos Cahungua, a déploré, ce samedi à Huambo, la faible participation des entrepreneurs, des agriculteurs et des exposants à l'événement, un facteur qui a compromis certains des objectifs liés au développement agro-pastoral.

Dans des déclarations à ANGOP, à l'occasion de la clôture de l'événement, qui s'est déroulé ces trois derniers jours dans la ville de Huambo, il a indiqué que, bien que le processus de mobilisation ait débuté il y a un an, en partenariat avec le gouvernement local, la participation des coopératives agricoles, des associations d'agriculteurs et de la communauté en général a été insuffisante.

Il a déclaré que l'absence d'exposants et d'intervenants avait limité la portée de l'initiative, qui visait à valoriser le potentiel agricole du Plateau central et à transformer la région en un corridor stratégique pour des exportations agricoles durables.

Il a mentionné que le forum avait réservé un espace aux débats sur les défis et les opportunités du corridor de Lobito, compte tenu de son importance pour le développement économique de l'Angola et de la région de la SADC.

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Il a néanmoins souligné le bon déroulement de la réunion et la présence d'invités nationaux et internationaux, qui ont partagé leurs expériences scientifiques, commerciales et d'affaires liées à l'agro-industrie sur le continent africain.

Il a exprimé l'espoir d'une participation accrue aux prochaines éditions, à un moment où l'Angola a besoin d'initiatives publiques et privées pour renforcer le secteur agro-pastoral, considéré comme crucial pour la croissance économique et sociale du pays.

Le Forum Agro-SADC s'est tenu en parallèle du Salon Agro-SADC Expo au Centre de formation des journalistes (CEFOJOR-Huambo), avec des exposants des provinces de Benguela, Huambo, Huíla et Luanda.

Cette initiative a réuni des chefs d'entreprise, de jeunes entrepreneurs, des représentants gouvernementaux, des experts et des acteurs du secteur agricole, autour des sujets liés à la production d'oeufs et de volailles, aux investissements dans l'élevage, à la production porcine et piscicole, ainsi qu'au développement des chaînes de valeur agricoles.

Parmi les objectifs de cette activité figurait le renforcement du rôle stratégique de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), un bloc régional composé de 16 États membres, dans la promotion de l'intégration économique, de la sécurité alimentaire et de la coopération régionale.