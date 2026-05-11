Afrique: Forum d'affaires Angola-Union européenne à l'honneur cette semaine

Luanda — Le 3e Forum d'affaires Angola-Union européenne (UE), qui s'est tenu à Luanda dans le cadre de l'initiative Global Gateway, figure parmi les temps forts de l'agenda économique d'ANGOP cette semaine, qui s'est achevée samedi.

La norme IRMA intègre plus de 420 exigences vérifiables, qui évaluent des aspects fondamentaux tels que la gouvernance, les droits humains, la protection de l'environnement, la sécurité opérationnelle, les relations de travail, l'impact social et la transparence.

Au cours des sept derniers jours, la Banque nationale d'Angola (BNA) a indiqué avoir effectué, de janvier à aujourd'hui, des opérations de change auprès des compagnies aériennes pour un montant d'environ 105 432 570 dollars américains afin de garantir la régularité de leurs opérations.

Le mois d'avril a enregistré le plus fort volume d'opérations, s'élevant à 94 471 789 dollars américains, ce qui correspond au total des opérations en cours dans le secteur, selon les informations communiquées par les banques commerciales.

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Un autre sujet qui a dominé l'actualité médiatique concerne la tenue du 15e Conseil consultatif du ministère des Finances, placé sous le thème « Réforme des fonds publics : perspectives et processus de mise en oeuvre ».

L'événement a porté sur « L'impact des représentations régionales sur l'amélioration de la formation et de l'exécution des contrats » et sur « La transformation de la gestion et de la présentation des finances publiques : des pistes d'inspiration techniques et politiques pour le gouvernement et le ministère des Finances ».

Cette semaine a également marqué le début des démarches pour les entreprises touchées par les catastrophes naturelles d'avril dernier dans la province de Benguela. Elles peuvent désormais déposer leurs dossiers de demande de prêt auprès de la Banque d'épargne et de crédit (BPC), à compter de mardi 5.

Les entreprises et les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans la municipalité de Benguela et ayant subi des dommages matériels dûment prouvés suite aux pluies des 12 et 13 avril, peuvent prétendre à un crédit allant jusqu'à 300 millions de kwanzas par bénéficiaire.