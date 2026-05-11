Angola: Football /D1 - Interclube et Primeiro d'Agosto font match nul 0-0

9 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par JAD/VC/SB

Luanda — Interclube et Primeiro d'Agosto se sont quittés sur un match nul 0-0 samedi, lors de la 27e journée du Championnat national de football, dit Girabola 2025/26, disputée au stade, le « 22 Junho ».

Avec ce résultat, l'équipe affiliée à la « Police nationale » reste à la cinquième place avec 37 points, tandis que Primeiro d'Agosto, troisième avec 53 points, manque l'occasion d'occuper, même provisoirement, la deuxième place, actuellement détenue par Wiliete de Benguela (54 points), qui affronte Kabuscorp do Palanca ce dimanche.

Au prochain tour, Interclube affrontera São Salvador et Primeiro d'Agosto sera opposé à Kabuscorp do Palanca.

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