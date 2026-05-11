Angola: L'INBAC réaffirme son engagement pour la protection des oiseaux migrateurs

Ondjiva — Le directeur général de l'Institut national de la biodiversité et des aires de conservation (INBAC), Miguel Xavier, a lancé ce dimanche, dans la province de Cunene, un appel à une sensibilisation accrue de la population à la conservation et à la protection des oiseaux migrateurs dans le parc national de Mupa.

D'une superficie de 6 600 kilomètres carrés, Mupa a été déclarée réserve en 1938, puis élevée au rang de parc national en 1964, créé pour protéger la girafe d'Angola (Camelopardalis angolensis).

S'adressant à l'ANGOP à l'occasion de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs, le 9 mai, il a souligné l'importance cruciale de renforcer les campagnes de sensibilisation à la conservation de cette espèce.

« Notre principal engagement doit être de travailler avec la population locale et de lutter contre la chasse aux oiseaux, car ils jouent un rôle essentiel dans le maintien de l'écosystème », a-t-il insisté.

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Il a signalé des cas de mortalité de tangaras cendrés, l'oiseau le plus abondant du parc national de Mupa, et a ajouté qu'une équipe de l'Institut national de la biodiversité (INBAC) se rendrait prochainement dans la province afin de sensibiliser la population à la nécessité d'éviter la chasse.

Il a indiqué que la situation des oiseaux migrateurs, tant aquatiques que terrestres, est encourageante à l'échelle nationale, et que les capacités de recensement seront renforcées.

Il a cité en exemple l'inauguration, cette année, d'une statue du faucon kobez dans la province de Huambo. Cet oiseau migrateur, d'une grande importance environnementale et scientifique, fait halte chaque année dans cette région lors de sa longue migration.

Le responsable a souligné que cette initiative vise à valoriser et à honorer cette espèce, qui parcourt des milliers de kilomètres entre l'Europe et l'Afrique.

Le directeur général de l'INBAC effectue une visite de travail de trois jours à Cunene afin d'évaluer l'état actuel du parc national de Mupa.

La Journée mondiale des oiseaux migrateurs vise à attirer l'attention sur la nécessité de conserver ces oiseaux et leurs habitats, et à sensibiliser le monde entier aux menaces qui pèsent sur eux.

Cette journée a été instituée en 2006 par le Secrétariat de l'Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie (AEWA), en collaboration avec le Secrétariat de la Convention sur la conservation des espèces migratrices d'animaux sauvages (CMS).