Angola: Mise en relief des progrès de la production agricole à Uíge

Uíge — Le ministre de l'Agriculture et des Forêts, Isaac Maria dos Anjos, a souligné, dans la ville d'Uíge, les progrès réalisés ces derniers temps pour promouvoir la production agricole dans la région.

Le gouvernant a insisté sur ce point lors d'une réunion qui s'est tenue samedi avec les administrateurs municipaux des 23 municipalités de la région, les directeurs des secrétariats à l'Agriculture et aux Forêts, ainsi que les techniciens des Stations de développement agricole (EDA).

« Vous transformez la diffamation portée contre la réputation des habitants d'Uíge en une allégation mensongère selon laquelle ils ne veulent pas travailler et ne s'intéressent qu'au commerce. »

Il a souligné que la province s'est redécouverte et que les résultats ont été « miraculeux » dans la production de diverses cultures.

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Il a reconnu que les habitants de la région sont concentrés sur la production agricole, convaincus que sans cela, ils n'auront pas de quoi se nourrir.

« On trouve une grande variété d'aliments dans toute la province », a reconnu le gouvernant.

Concernant le café, le ministre a prédit que la province pourrait se distinguer dans les années à venir dans la production de cette culture, compte tenu de l'engagement des caféiculteurs de la région.

Il a reconnu que le café est un produit commercial qui peut contribuer à améliorer les conditions de vie de la population.

Pour cette raison, il estime que les producteurs de cette culture devraient mériter une part substantielle de la production.

Dans cette optique, le ministre a souligné la nécessité d'améliorer les techniques de conservation et de transformation des différents produits agricoles, en particulier le café et les autres cultures, dans un engagement visant la transformation économique des communautés.

À titre d'exemple, Isaac dos Anjos a indiqué qu'une tonne de café coûte 3 000 dollars américains sur le marché international.

« Si à Uíge, elle coûte 1 200 ou 1 300 dollars américains la tonne, nous obtenons tout de même un bon prix », a-t-il ajouté.

Il a donc défendu la nécessité de commencer à transformer le café localement afin qu'il arrive sur le marché international déjà transformé, pour être mieux valorisé et vendu à un prix plus élevé.

À cet effet, il a préconisé l'utilisation de nouvelles techniques de conservation du café, notamment le séchage sur claies et sous toiles.

Le ministre, qui a effectué une visite de travail de cinq jours dans la province d'Uíge, a conclu son programme dans la région samedi.

Durant son séjour à Uíge, le gouvernant a visité plusieurs projets d'infrastructure et entreprises du secteur.