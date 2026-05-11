Afrique: La préservation de la culture au continent passe par la valorisation du patrimoine

Ondjiva — Le directeur du Bureau de la culture et du tourisme de Cunene, Isidro Ndahepele, a souligné vendredi l'importance du patrimoine africain pour valoriser et préserver l'héritage des grandes civilisations du continent.

Dans une déclaration à l'ANGOP, à l'occasion de la Journée mondiale du patrimoine africain, célébrée le 5 mai, il a affirmé que l'Afrique possède une diversité culturelle et civilisationnelle vaste et riche, englobant des sites archéologiques et naturels qui renforcent l'identité, la dignité et la souveraineté du continent « berceau de l'humanité ».

Il a expliqué que les atouts culturels, naturels et immatériels, tels que les sites historiques, les fossiles et les traditions uniques, constituent un moteur de développement durable, de tourisme et d'éducation, et peuvent, lorsqu'ils sont bien valorisés, sensibiliser davantage le public aux avantages de leur promotion et de leur préservation.

« Nous célébrons cet événement afin de valoriser le patrimoine africain et de préserver nos racines, de renforcer l'unité entre les peuples et de transmettre aux nouvelles générations la fierté de nos ancêtres », a-t-il souligné.

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À cet égard, il a évoqué la nécessité de renforcer la sensibilisation du public à l'importance du patrimoine naturel et culturel riche et diversifié de l'Afrique, afin de préserver la mémoire des communautés et des réalisations du développement humain.

Il a insisté sur le fait que le patrimoine africain est vaste et englobe les sites historiques inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, les merveilles naturelles et les expressions culturelles immatérielles.

Parmi les exemples notables figurent les pyramides de Gizeh (Égypte), le Grand Zimbabwe, les chutes Victoria, le delta de l'Okavango, l'île de Gorée (Sénégal) et des traditions telles que la musique, la danse et des instruments de musique comme le marimba.

Proclamée par la 38e session de la Conférence générale de l'UNESCO (en novembre 2015), la Journée mondiale du patrimoine africain (5 mai) est l'occasion pour les populations du monde entier, et en particulier pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine, de célébrer le remarquable patrimoine culturel et naturel du continent.

L'objectif est de promouvoir la coopération internationale et l'intégration régionale entre les pays africains afin de protéger et de gérer le patrimoine commun, de surmonter les divisions culturelles et de favoriser le respect et la compréhension mutuels entre les différentes communautés.