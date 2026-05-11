Tunisie: Sfax - Lancement imminent de nouvelles fouilles archéologiques à Batria

Le site archéologique de Batria, dans le gouvernorat de Sfax, se prépare à accueillir de nouvelles campagnes de fouilles dans le cadre d'un projet scientifique international associant deux universités américaines. Ces travaux s'inscrivent dans un programme de recherche lancé en 2025 et étalé sur une durée de six ans.

L'annonce a été faite en marge de la Journée régionale du patrimoine organisée sur le site, sous la supervision du gouverneur de Sfax et en présence de plusieurs responsables régionaux et locaux. L'événement a mis en avant l'importance de la préservation du patrimoine et la valorisation du riche héritage historique de la région, ainsi que son potentiel de développement culturel et touristique.

Selon le conservateur du site archéologique de Batria, Rached Hamdi, le projet scientifique est structuré en deux phases principales. La première, prévue sur trois ans, sera consacrée aux opérations de prospection et aux études archéologiques. La seconde phase portera sur les fouilles de terrain et les recherches approfondies afin de mettre au jour de nouveaux vestiges et enrichir les connaissances sur l'histoire de la région.

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Ce programme de coopération internationale vise à renforcer la place du site de Batria dans la recherche archéologique en Tunisie, tout en contribuant à la valorisation du patrimoine de la région de Sfax. Les spécialistes estiment que ce site, encore largement sous-exploré, pourrait livrer de nouvelles découvertes importantes pour la compréhension du passé historique local et méditerranéen.