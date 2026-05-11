Afrique: Nairobi - La cheffe du gouvernement valorise le rôle des Tunisiens à l'étranger

La communauté tunisienne à l'étranger constitue un pilier essentiel du développement national, a affirmé dimanche à Nairobi la cheffe du gouvernement Sarrah Zaafrani Zenzri, soulignant le rôle stratégique des compétences tunisiennes expatriées dans la dynamique économique du pays.

Lors d'une rencontre tenue à l'ambassade de Tunisie à Nairobi avec des membres de la diaspora, la cheffe du gouvernement a rappelé l'attention particulière accordée par le président de la République Kaïs Saïed aux Tunisiens résidant à l'étranger. Elle a insisté sur la volonté des autorités de renforcer leur accompagnement, de faciliter leur lien avec la Tunisie et de valoriser leur contribution au développement national.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement, plusieurs mesures ont été présentées à cette occasion en faveur des Tunisiens de l'étranger, notamment dans le cadre de leur retour au pays durant l'été 2026. Ces dispositions portent sur la modernisation des services douaniers, la digitalisation des services consulaires ainsi que la possibilité de paiement en ligne des frais administratifs via une plateforme dédiée.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le gouvernement prévoit également la mise en place de nouveaux outils financiers et d'épargne à conditions préférentielles, incluant des mécanismes de change avantageux et des produits bancaires spécifiques destinés aux Tunisiens résidant à l'étranger. L'objectif est de faciliter les transactions financières et d'encourager l'investissement en Tunisie.

Dans ce cadre, les services de l'Office national de la poste proposeront des solutions adaptées, telles que des comptes en devises, des comptes d'épargne en dinar convertible, des cartes de paiement internationales et des services de change à tarifs préférentiels.

La cheffe du gouvernement a salué les réussites de la diaspora tunisienne, son intégration dans les pays d'accueil et sa capacité à préserver son identité nationale. Elle a également mis en avant son rôle dans la promotion de l'image de la Tunisie et dans la valorisation de ses opportunités économiques et d'investissement.

Elle a, par ailleurs, appelé à renforcer l'implication des compétences tunisiennes à l'étranger dans les projets nationaux, en encourageant l'investissement et les initiatives entrepreneuriales afin de soutenir la croissance économique et la création d'emplois.

Les membres de la communauté tunisienne au Kenya ont exprimé, pour leur part, leur fierté d'appartenir à la Tunisie et leur volonté de contribuer à son rayonnement ainsi qu'à son développement économique et social.

Cette rencontre s'est tenue en marge de la participation de la cheffe du gouvernement au sommet Afrique-France organisé à Nairobi, consacré aux partenariats pour l'innovation et la croissance.