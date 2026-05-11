Tunisie: Huile d'olive, tourisme, commerce - La Russie veut renforcer sa coopération avec le pays

La Russie considère la Tunisie comme l'un de ses "partenaires traditionnels et fiables" dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, a affirmé l'ambassadeur de Russie à Tunis, Alexander Zolotov, mettant en avant le développement continu de la coopération bilatérale dans plusieurs domaines politiques, économiques, commerciaux et culturels.

Dans un entretien accordé à l'Agence TAP à l'occasion de la tenue du 17e Forum économique international "Russie - Monde islamique", prévu du 12 au 17 mai à Kazan, le diplomate russe a souligné que le volume des échanges commerciaux entre les deux pays dépasse désormais 1,8 milliard de dollars.

Il a également relevé la progression de la présence des produits tunisiens sur le marché russe, notamment l'huile d'olive, ainsi que le regain d'intérêt des touristes russes pour la destination tunisienne, malgré l'absence actuelle de vols directs entre les deux pays.

Alexander Zolotov a, par ailleurs, évoqué les enjeux économiques et géopolitiques du Forum de Kazan, considéré comme l'un des principaux rendez-vous de coopération entre la Russie et le monde islamique.

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Le responsable russe a en outre abordé les relations de Moscou avec les pays africains et musulmans, réaffirmant l'attachement de son pays à une coopération fondée sur un partenariat "gagnant-gagnant" avec la Tunisie.

Il est à noter que le 17e Forum économique international "Russie - Monde islamique" réunira responsables politiques, investisseurs et opérateurs économiques de plusieurs pays afin de renforcer les échanges commerciaux et les partenariats stratégiques dans divers secteurs.