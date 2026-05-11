Tunisie: Tourisme alternatif - La FITT prépare une plateforme B2B pour les professionnels du secteur

10 Mai 2026
La Presse (Tunis)

La Fédération Interprofessionnelle du Tourisme Tunisien (FITT) s'attèle sans relâche à soutenir le tourisme alternatif et à explorer de nouvelles destinations non conventionnelles, a souligné Walid Tritar, le nouveau président de la fédération.

A l'occasion de l'élection du nouveau bureau de la fédération, Tritar a ajouté, dans une déclaration à l'agence TAP, que l'équipe, composée d'experts en tourisme de santé, de propriétaires de maisons d'hôtes et d'agents de voyages, oeuvrera à trouver de nouvelles solutions et des ressources pour soutenir le tourisme tunisien, en particulier le tourisme intérieur.

D'après lui, la stratégie d'action pour la période 2026-2029 s'inscrit dans la continuité de la diversification du produit touristique, en focalisant sur l'exploration des richesses des régions non classées comme destinations traditionnelles, afin de présenter une offre variée englobant les aspects culturels, historiques et artisanaux, en collaboration avec les agences de voyages.

Il a, dans ce cadre, rappelé que la Fédération a organisé un atelier de travail réunissant propriétaires de maisons d'hôtes et agents de voyages pour debattre des moyens de collaboration, outre la création d'une plateforme B2B regroupant tous les intervenants du secteur.

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Tritar a évoqué d'autres objectifs fixés pour ce nouveau mandat, citant le suivi de l'application effective du cahier des charges relatif aux maisons d'hôtes, ainsi que l'intégration des agences de voyages opérant en tant que tour-opérateurs, du secteur de l'animation touristique et des organisateurs d'événements.

Suite aux élections du nouveau conseil d'administration de la fédération a eu lieu samedi 9 mai 2026, le nouveau bureau se présente comme suit:

Walid Tritar président

Shahla Kakhia et Marwen Noureddine, vice-présidents, Kaouther Moueddeb, trésorière et Hassen Haddar, secrétaire général.

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