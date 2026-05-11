Tunisie: Derby de la capitale - L'EST et le CA dos à dos à la pause (0-0)

Le premier acte du derby tunisois entre l'Espérance Sportive de Tunis et le Club Africain s'est achevé sur un score nul et vierge (0-0), ce dimanche, au stade Hammadi Agrebi de Radès.

Dans une première période globalement fermée et marquée par une forte intensité dans les duels, les deux équipes ont peiné à se créer de réelles occasions franches.

L'enjeu du match, crucial dans la course au titre, a visiblement pesé sur les intentions des deux formations, prudentes dans leurs prises de risque.

Tout reste donc à faire en seconde période, où une victoire pourrait s'avérer décisive dans la lutte pour le sacre.