Soudan: Le Premier ministre se rend au Vatican

Le Premier ministre, le Dr Kamil Idris, a quitté pour la Cité du Vatican via l'aéroport international de Port-Soudan pour une visite officielle au cours de laquelle il rencontrera le Pape.

Lors de cette visite, le Premier ministre s'entretiendra des questions relatives à la paix sociale

Le Premier ministre est accompagné du ministre de la Culture, de l'Information, du Tourisme et des Antiquités, M. Khalid Al-Aisir ; du sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Muawiya Othman Khalid ; du directeur général adjoint du Service général de renseignement, le lieutenant-général Abbas Mohamed Bakheet ; du représentant spécial du Premier ministre, le Dr Al-Hussein Al-Khalifa Al-Siddiq Al-Hafyan ; et du conseiller du Premier ministre, Nizar Abdullah Mohamed.