Soudan: Agar participe à la cérémonie d'investiture du président de la république de Djibouti

Le Vice-président du Conseil de souveraineté de transition, Malik Agar Air, a pris part aujourd'hui à la cérémonie d'investiture du président de la république de Djibouti, Ismail Omar Guelleh, tenue au Centre international de Djibouti, en présence de plusieurs chefs d'État africains ainsi que de représentants d'organisations et d'institutions internationales.

La participation du vice-président du Conseil de souveraineté s'inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer et développer les relations bilatérales entre le Soudan et la république de Djibouti, ainsi qu'à consolider la coordination autour des questions d'intérêt commun dans la région et dans la Corne de l'Afrique.