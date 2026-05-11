Soudan: Minawi - Une délégation parlementaire française en visite au pays pour s'informer de la situation sur le terrain

10 Mai 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le gouverneur de la région du Darfour, M. Minni Arko Minawi, a salué samedi la visite d'une délégation parlementaire française conduite par M. Christophe Macqouret, estimant qu'elle constitue une étape importante pour transmettre la réalité de la situation au Soudan à la France et à l'Europe.

M. Minawi a indiqué que la délégation poursuivra ses rencontres à Khartoum avec des responsables soudanais afin de s'informer des développements sur le terrain, notamment au Darfour.

Pour sa part, le chef de la délégation française a déclaré que les souffrances du Soudan et du Darfour ne bénéficient pas d'une attention suffisante en Europe, affirmant son intention de porter la question devant le Parlement français et d'appeler Paris à adopter une position officielle concernant le conflit au Soudan.

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