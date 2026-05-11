Afrique: Arrivée du troisième groupe de soudanais rapatriés de Libye au pays

Le directeur de l'administration des consulats au ministère des Affaires étrangères et membre du comité supérieur des rapatriés de Tripoli, l'ambassadeur Onour Ahmed, a annoncé samedi l'arrivée de 162 citoyens soudanais à l'aéroport de Port-Soudan dans le cadre du troisième groupe de retour volontaire en provenance de Libye.

Il a indiqué que toutes les dispositions ont été prises pour le transfert des rapatriés vers les États de Khartoum et d'Al-Gazeira, précisant que d'autres vols sont attendus dans les prochains jours dans le cadre du programme.

Les autorités soudanaises ont salué le rôle des autorités libyennes à Tripoli pour leur soutien et la facilitation de ces opérations de retour.

Les rapatriés seront ensuite répartis vers plusieurs villes, tandis que des arrangements sont en cours pour d'autres retours, y compris par voie maritime.