Soudan: Kamil Idris - Le gouvernement de l'espoir poursuit la mise en oeuvre des projets stratégiques

Le Premier ministre, Dr. Kamil Idris, a affirmé samedi que le Gouvernement de l'espoir poursuit avec détermination la mise en oeuvre de projets stratégiques et de services, notamment dans les secteurs de la santé et de l'approvisionnement en eau potable, dans le cadre des efforts visant à améliorer les prestations publiques et à soutenir le développement du pays.

Ces a été faites lors de sa rencontre à Port-Soudan avec le consultant en cardiologie et chirurgie cardiaque et président du Conseil consultatif des maladies cardiaques au ministère fédéral de la Santé, Dr. Yassine Mohamed Abdelhay, en présence du ministre de la Culture, de l'Information, des Antiquités et du Tourisme, M. Khalid Al-Eiser.

Les discussions ont porté sur un projet de création d'un centre intégré de cardiologie et de chirurgie cardiaque, ainsi que sur l'établissement d'une cité médicale soudanaise spécialisée dans les maladies et la chirurgie cardiovasculaires.

Dr. Kamil Idris a réaffirmé l'intérêt du gouvernement pour les grands projets de santé, soulignant que le programme gouvernemental comprend également un projet stratégique d'acheminement de l'eau du Nil vers Port-Soudan via la ville d'Abu Hamad.

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Pour sa part, Dr. Yassine Mohamed Abdelhay a indiqué que les échanges ont également concerné la création de villes médicales intégrées destinées à renforcer les services thérapeutiques, promouvoir le tourisme médical et en faire un levier économique pour le Soudan, en plus de contribuer au retour des médecins soudanais exerçant à l'étranger.