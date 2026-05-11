Soudan: Le Wali de Khartoum examine avec la résistance populaire les mécanismes de reconstruction et de retour volontaire

Le wali de l'État de Khartoum, Ahmed Osman Hamza, a examiné samedi avec le président du Comité national de mobilisation et de la résistance populaire, le lieutenant-général Bashir Makki Al-Bahi, les moyens de renforcer le rôle de la résistance populaire dans la phase post-conflit, notamment dans les domaines de la reconstruction, du rétablissement des services et du retour volontaire des populations.

La rencontre, tenue en présence du président du comité de mobilisation et de résistance populaire de l'État, le général à la retraite Ishag Abdallah Al-Zubeir, a souligné l'importance d'une coordination accrue entre les autorités de l'État et les structures de mobilisation populaire afin de soutenir les efforts de stabilisation et de réhabilitation.

Le wali a salué la contribution de la résistance populaire au soutien des forces armées durant la guerre, affirmant que la prochaine étape exige la mobilisation des capacités communautaires pour la reconstruction et le développement, ainsi que la mise en place de programmes destinés aux mobilisés et aux familles des martyrs.

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Pour sa part, le lieutenant-général Al-Bahi a réaffirmé l'engagement de la commission nationale à élargir sa participation aux projets de développement et de services en partenariat avec les institutions de l'État et la société civile.