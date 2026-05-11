Soudan: Le président du CST reçoit la délégation parlementaire française

Le président du Conseil de souveraineté de transition et commandant en chef des Forces armées, le général lieutenant Abdel Fattah Al-Burhan, a reçu aujourd'hui une délégation parlementaire française conduite par le député Christophe Marion, en présence du gouverneur de la région du Darfour, Minni Arko Minnawi.

Les entretiens ont porté sur la situation au Soudan ainsi que sur les efforts déployés par le gouvernement pour rétablir la sécurité et la stabilité dans le pays.

Le président du Conseil de souveraineté a exposé à la délégation française les violations et atrocités commises contre les civils par les milices terroristes des FSR, ainsi que les destructions systématiques visant les institutions de l'État, les infrastructures et les installations stratégiques.

De son côté, le député français Christophe Marion a indiqué que la visite avait pour objectif de constater de près les graves violations perpétrées par les milices des FSR au Darfour et dans d'autres régions du Soudan. Il a souligné que la France entretient des relations étroites avec le Soudan et oeuvre avec ses partenaires européens pour préserver l'unité et la stabilité du pays.

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Le parlementaire français a également révélé avoir soumis au Parlement français une demande visant à classer les FSR comme organisation terroriste, en raison des crimes et des pratiques inhumaines commis contre les civils. Il a ajouté que le ministre français des Affaires étrangères prévoit d'effectuer prochainement une visite au Soudan aux côtés de son homologue allemand, estimant que cette démarche reflète la volonté de Paris de renforcer ses relations avec Khartoum et de soutenir la stabilité du Soudan, considérée comme essentielle pour l'ensemble de la région.