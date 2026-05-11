Soudan: La délégation parlementaire française entend des témoignages de survivants à Khartoum

10 Mai 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le gouverneur de la région du Darfour, Minni Arko Minnawi, a affirmé que la délégation du Parlement français a écouté, samedi à Khartoum, des témoignages directs de survivants et de témoins oculaires concernant les crimes et violations commis par les milices FSR à El-Geneina, El-Fasher, Wad Al-Noura et Khartoum.

Dans une publication, le gouverneur a indiqué que les témoignages ont également porté sur d'autres régions ayant subi de vastes violations et des crimes contre l'humanité perpétrés contre des civils par les milices de la famille Dagalo.

Les témoins ont révélé l'ampleur de la catastrophe humanitaire marquée par des actes de meurtre, des déplacements forcés ainsi que de graves exactions visant les femmes et les enfants, appelant la communauté internationale à agir rapidement afin de rendre justice aux victimes et de traduire les responsables en justice.

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