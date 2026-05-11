Soudan: Le Cabinet salue la performance de plusieurs ministères dans l'exécution des grands projets nationaux

Le Cabinet a salué les efforts de plusieurs ministères et institutions nationales pour leur contribution à la mise en oeuvre des grands projets nationaux et au soutien du processus de reconstruction et du travail national.

Dans un message, le secrétaire général du Conseil des ministres a transmis les félicitations des membres du Conseil aux ministres de l'Intérieur, de l'Éducation nationale, de l'Industrie et du Commerce, des Mines, des Ressources animales et halieutiques, de la Transformation numérique et des Communications, de l'Enseignement supérieur et de la Santé, ainsi qu'au gouverneur de la Banque centrale du Soudan et à l'ensemble de leurs équipes.

Le secrétaire général a appelé à transmettre cette reconnaissance à tous les employés des institutions concernées afin qu'elle constitue une motivation supplémentaire pour renforcer l'esprit de travail collectif et poursuivre les efforts en faveur des programmes et projets nationaux malgré les défis actuels.