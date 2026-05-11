Soudan: Partenariat stratégique entre l'Etat de Nil Blanc et la FAO pour renforcer la sécurité alimentaire

Le wali de l'État du Nil Blanc Gen. Qamar Eddine Mohamed Fadl Al-Mawla, a salué le rôle joué par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) dans le soutien aux secteurs agricole et de l'élevage, ainsi que dans l'appui aux agriculteurs et aux communautés accueillant les déplacés dans l'État.

Lors d'une réunion avec la délégation de la FAO conduite par le représentant résident au Soudan, M. Ongui Yang, les deux parties ont examiné les moyens de renforcer la coopération afin de soutenir les secteurs productifs face aux défis liés à la guerre et aux déplacements. Les discussions ont notamment porté sur la fourniture de semences améliorées pour la saison agricole, le soutien vétérinaire et les campagnes de vaccination du bétail, en plus du développement des projets de pêche fluviale et des programmes destinés aux jeunes dans les domaines de la transformation agricole et animale.

Le wali a également évoqué le projet national de culture du riz à Oum Tikal, dans la localité d'Al-Douiem, qui abrite la plus grande usine de riz du Soudan avec une capacité de production de 50 tonnes par jour. De son côté, le représentant de la FAO a réaffirmé l'engagement de l'organisation à soutenir le Nil Blanc en tant que plateforme stratégique de sécurité alimentaire, soulignant les importantes capacités agricoles, animales et halieutiques de l'État ainsi que la résilience de ses communautés malgré les défis actuels.